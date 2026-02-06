Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
V rožňavskej nemocnici platí pre zvýšenú chorobnosť zákaz návštev

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Zákaz návštev platí od stredy (4. 2.) až do odvolania.

Autor TASR
Rožňava 6. februára (TASR) - V nemocnici v Rožňave platí na všetkých lôžkových oddeleniach zákaz návštev. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú rožňavská nemocnica patrí.

Zákaz návštev platí od stredy (4. 2.) až do odvolania. Výnimku majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady, pri ktorých je návšteva možná výlučne so súhlasom primára príslušného oddelenia.

Rovnako sa obmedzenie nevzťahuje na kňazov na účely podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, osobu sprevádzajúcu rodičku pri pôrode a osobu sprevádzajúcu pacienta pri prepustení z nemocnice.
