V sobotu otvoria v Trenčíne prvé veľkokapacitné vakcinačné centrum

Trenčín 18. marca (TASR) – Počas najbližšieho víkendu (20. – 21. 3.) bude prvýkrát k dispozícií veľkokapacitné krajské očkovacie centrum v Trenčíne. Otvorí ho Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na výstavisku Expo Center.



Ako informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková, v areáli trenčianskeho výstaviska sa môžu dať zaočkovať občania od 60 do 70 rokov vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, ktorí sa na očkovanie prihlásili prostredníctvom objednávacieho systému Národného centra zdravotníckych informácií (čakáreň).



„Čakatelia na očkovanie dostanú informáciu hneď, ako budú uvoľnené kapacity na očkovanie. V prípade, že občan nevie, či sa má dať zaočkovať alebo uvažuje nad vhodným typom vakcíny, odporúčame poradiť sa so svojím všeobecným lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta,“ uviedla Kukučková.



V záujme zachovania plynulosti očkovania žiada kraj občanov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz, kartičku poistenca a SMS s termínom objednania. Potrebné sú aj vopred vyplnené dokumenty – anamnestický dotazník a písomný informovaný súhlas pacienta (dostupné sú na stiahnutie na webe TSK) a kartička s prehľadom o užívaných liekoch.



„Zároveň prosíme všetkých, ktorí sa na očkovanie prihlásia, aby dôsledne dodržiavali stanovený čas objednania a neprichádzali do areálu výstaviska ani príliš skoro, ani neskoro. Pred vstupom do areálu občania podstúpia meranie teploty a povinnosťou je aj použitie respirátora,“ zdôraznila krajská hovorkyňa.