V Tomášikove sú v karanténe obyvatelia osady Jegenyes

Galanta 11. februára (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Galante nariadil izoláciu obyvateľov osady Jegenyes prináležiacej k obci Tomášikovo. Jej obyvatelia sú povinní zdržiavať sa domácom prostredí. Uvádza sa to vo vyhláške RÚVZ.



Ako uviedol pre TASR starosta Zoltán Horváth, obec požiadala o testovanie obyvateľov osady. "Veľmi si cením okamžitú reakciu všetkých kompetentných zložiek, ktoré mám pomáhajú zvládnuť situáciu," povedal. Karanténa sa týka ôsmich viacčlenných domácností v osade, spolu je to podľa starostu 330 ľudí.



Na základe rozhodnutia okresného krízového štábu v Galante obyvatelia tejto časti obce nemôžu opustiť svoje domovy alebo iba v prípade, ak majú negatívny test na nový koronavírus. "Dohliadajú na to hliadky polície. Zabezpečili sme pre nich zásobovanie, vo štvrtok sme riešili prísun dreva na vykurovanie, je to náročné," konštatoval starosta. Riziko v osade spočíva podľa neho v tom, že domácnosti majú po šesť či osem členov, a tak sa nákaza rýchlo šíri.