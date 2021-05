V trebišovskej nemocnici pripravuje lieky pacientom robotický automat

Trebišov 20. mája (TASR) - Trebišovská nemocnica spustila do prevádzky centrálnu prípravovňu liekov. Lieky tak pre pacientov už nepripravujú sestry, ale lekári predpíšu medikácie elektronicky cez nemocničný informačný systém a robotický automat na základe toho pripraví pre každého pacienta balíček liekov s jeho jedinečným čiarovým kódom. Celkové náklady na inštaláciu centrálnej prípravovne liekov dosiahli viac ako 700 000 eur.



„Doteraz lieky pre pacientov pripravovali na jednotlivých oddeleniach sestry, ktoré tablety a kapsule manuálne ukladali do liekoviek.



Pri takomto spôsobe prípravy liekov sa však môže vyskytnúť potencionálna chybovosť, podľa Európskej liekovej agentúry sa pohybuje medzi piatimi až desiatimi percentami. Vo väčšine prípadov síce tieto omyly nemajú pre pacienta fatálne následky, ale môžu mu znepríjemniť alebo predĺžiť pobyt v nemocnici,“ vysvetlil generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Radoslav Čuha.



Nový systém podľa neho pomôže zabezpečiť, aby každý pacient dostal vždy správny liek v správnej dávke a v správnom čase a potenciálna chybovosť sa znížila na minimum.



„Túto technológiu sme vôbec ako prvú na Slovensku v marci 2018 zaviedli v našej michalovskej nemocnici. Po výborných skúsenostiach sme neváhali s jej inštaláciou aj v Trebišove a s centrálnou prípravovňou liekov počítame aj v Nemocnici novej generácie Bory v Bratislave, ktorú plánujeme otvoriť v roku 2023,“ doplnil Čuha.



Zo zásobníkov automatizovaného robotického zariadenia, z ktorých každý je naplnený konkrétnym liekom, sa podľa predpisu jednotlivé tablety uvoľnia a triedia do priesvitných celofánových balíčkov pre konkrétnych pacientov. Zabalenie jedného lieku trvá asi sekundu, sestre trvá manuálna príprava jednej tablety desať až 15 sekúnd, na oddeleniach so širším portfóliom predpisovaných liekov aj dvojnásobný čas.



Proces prípravy podlieha niekoľkým stupňom kontroly. „Od prvého, ktorý spočíva v tom, že sa zásobníky napĺňajú na základe 2D kódov prípadne čiarových EAN kódov originálnych balení liekov, až po posledný, kedy sa obsah výsledných balíčkov odfotí a jednotlivé tablety porovnajú s predlohovými snímkami v databáze,“ uviedol hlavný farmaceut siete ProCare a Svet zdravia Ľuboš Doršic. V prípade akýchkoľvek pochybností sa balíček likviduje a pripravuje nanovo.



Na ošetrovateľské jednotky sa lieky rozdistribuujú podľa potreby, a to aj viackrát za deň. Pri podaní urgentného lieku sa zariadenie nevyužíva. Oproti Michalovciam je trebišovské zariadenie modernejšie a pacient má prehľad aj o podaných liekoch, ktoré si priniesol z domu.



„Predtým, než sestra podá pacientovi liek, musí zosnímať najprv svoj vlastný identifikačný čiarový kód, následne identifikačný kód na náramku pacienta, ktorý dostal pri prijatí na hospitalizáciu a na záver aj identifikačný kód balíčka. Tým je zaručené, že danému pacientovi bol podaný správny liek, v správnej dávke, v správnom čase a navyše ešte aj oprávnenou sestrou,“ priblížil riaditeľ trebišovskej nemocnice Juraj Bazár.



Od jesene minulého roku dostávajú všetci pacienti nemocnice pri prijatí na hospitalizáciu identifikačný náramok so svojím menom, dátumom narodenia a jedinečným 2D kódom. Identifikačné náramky boli aj nevyhnutnou podmienkou k zavedeniu centrálnej prípravovne liekov.