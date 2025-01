V trebišovskej nemocnici už možno darovať aj krvnú plazmu

Trebišov 17. január (TASR) - Zrekonštruované priestory darcovského centra v piatok slávnostne otvorili v nemocnici v Trebišove. Okrem darovania krvi v ňom spustili už aj odbery krvnej plazmy, z ktorej sa vyrábajú životu dôležité lieky pre rôzne diagnózy. Celková investícia do projektu predstavuje necelých 195.000 eur. Informovala o tom sieť Penta Hospitals, do ktorej trebišovská nemocnica patrí.



Rekonštrukcia prebiehala minulý rok od marca do septembra a zahŕňala rozsiahle stavebné úpravy aj modernizáciu technologického vybavenia. "Aby sa darcovia cítili komfortnejšie a zároveň bol celý systém efektívnejší, bolo dôležité priestory zrekonštruovať a zmodernizovať. Zároveň som veľmi rád, že pri tejto príležitosti spúšťame aj možnosť odberov krvnej plazmy," povedal riaditeľ nemocnice Juraj Bazár. Investícia bola podľa neho z vlastných zdrojov akcionára.



Obnova zahŕňala novú elektroinštaláciu, nové podlahy, stropy, ako aj okná. Pribudlo aj nové moderné materiálno-technické vybavenie vrátane polohovateľných kresiel a prístrojového zariadenia. Pre efektívnosť a bezpečnosť práce pribudol aj rýchlejší systém identifikácie darcov a vyvolávací systém. Zároveň do priestorov inštalovali aj klimatizáciu pre väčší komfort darcov.



Novinkou darcovského centra je aj možnosť darovania krvnej plazmy pomocou moderného procesu plazmaferézy. Krvná plazma slúži na prípravu liekov, ktoré pomáhajú napríklad pacientom s poruchami zrážanlivosti krvi, pri imunodeficientných stavoch či pacientom s nedostatkom albumínu, fibrinogénu a interleukínov. Odber krvnej plazmy trvá zhruba 40 - 45 minút.



"V trebišovskej nemocnici darujú celé rodiny, skupiny kolegov, ako aj jednotlivci. Niektorí majú už za sebou aj 100 odberov. Som vďačná, že im môžeme poskytnúť vhodné priestory, kde sa budú cítiť príjemne," uviedla primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Beáta Pacanová.



Darcovia sa môžu na odber krvi alebo krvnej plazmy objednať online prostredníctvom webovej stránky www.darcovskecentrum.sk. Pre darcov krvi sú určené odberové dni v stredu a piatok od 7.00 do 10.00 h. Pre darcovia krvnej plazmy je odberový deň utorok od 10.00 do 14.00 h.



Medicínsky riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Martin Šimo informoval o postupnej renovácii a modernizácii jednotlivých darcovských centier v sieti. Podarilo sa pritom podľa neho spustiť už piate centrum odberu krvnej plazmy. "V našej sieti nemocníc máme neustále hospitalizovaných pacientov, ktorí potrebujú k záchrane svojho života transfúziu krvi alebo liek z krvnej plazmy. Každý jeden darca zachraňuje životy," dodal.



Význam investície pre mesto a región ocenili na slávnosti aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD), predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka či primátor Trebišova Marek Čižmár.