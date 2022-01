V trebišovskej nemocnici vlani prišlo na svet 705 detí

Trebišov 11. januára (TASR) – V trebišovskej nemocnici sa v minulom roku narodilo 705 detí. Na svet prišlo 337 dievčat a 368 chlapcov. Jedenástim mamičkám sa narodili dvojičky. Informovala o tom TASR za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Medzi najčastejšie dievčenské mená, ktoré rodičia dávali svojim novorodencom, patrili Nela, Ema a Jasmína, u chlapcov dominovali Lukáš, Jozef a Jakub.



"Oproti predošlému roku sa v trebišovskej nemocnici uskutočnilo o presne 30 pôrodov viac, v roku 2020 ich bolo 664. Pripisujeme to zmene organizácie oddelenia a hlavne kompletnej rekonštrukcii pôrodníckeho traktu a neonatologického oddelenia," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Bazár.



Zdravotníci v trebišovskej pôrodnici počas minulého roka zvládli aj niekoľko náročných pôrodov. "Jedným z nich bola aj záchrana rodičky s ťažkým patologickým nálezom a krvácaním, u ktorej bola, žiaľ, vzhľadom na veľmi rizikový zdravotný stav veľmi zlá prognóza. Pacientka mala navyše pozitívne výsledky na ochorenie COVID-19. Napriek závažnosti klinického stavu pacientky však pôrod dopadol úspešne a mamička aj novorodenec odišli domov zdraví," priblížil riaditeľ.



Nemocnica uvádza, že pacientky majú možnosť vytvoriť si v spolupráci s personálom individuálny pôrodný plán a naplánovať detaily pôrodu. Poskytuje tiež laktačné poradenstvo, bonding či rooming in, ponúka aromaterapiu a muzikoterapiu, mamičky si môžu domov požičať monitor dychu pre bábätko. V tomto roku by nemocnica chcela najmä pracovisko personálne posilniť a opätovne obnoviť kurzy pre pacientky.