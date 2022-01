V trenčianskych mestských základných školách je v karanténe 37 tried

Trenčín 21. januára (TASR) – V Trenčíne je aktuálne v karanténe 37 tried v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



„Neznamená to však, že všetci žiaci z týchto tried sú doma na dištančnom vzdelávaní. Žiaci, ktorí majú výnimku z karantény, chodia do školy a učia sa prezenčne. Z vyučovania sa realizuje online prenos, ktorý môžu sledovať deti v domácej karanténe,“ uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, v trenčianskych materských školách je v karanténe osem tried. Epidemická situácia je podľa nej pokojná vo všetkých zariadeniach Sociálnych služieb mesta Trenčín, vrátane pobytových zariadení opatrovateľských služieb, zariadenia pre seniorov, jaslí a nocľahárne.