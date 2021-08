V Trnavskom kraji budú očkovať počas soboty opäť v obchodných centrách

Trnava 17. augusta (TASR) – Počas nasledujúceho víkendu sa bude v Trnavskom samosprávnom kraji očkovať proti ochoreniu COVID-19 iba v sobotu v troch obchodných centrách (OC) a vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Piešťanoch. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK. Všade je možné prísť bez predchádzajúcej registrácie.



Jednodávkovú vakcínu Janssen z portfólia Johnson & Johnson budú záujemcom od 18 rokov podávať v OC Tesco v Trnave, Dunajskej Strede a Senici v čase od 10.00 do 17.00 h. VOC na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch bude otvorené od 8.00 do 16.00 h pre záujemcov od 16 rokov o zaočkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech. V uvedenom čase sa môžu dostaviť do VOC aj ľudia na podanie druhej dávky tejto vakcíny, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní. Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny.



Počas uplynulého víkendu sa očkovalo v TTSK v rovnakom režime. V OC v Dunajskej Strede dostalo vakcínu Janssen 251 ľudí, v Trnave 289 a v Senici sa prišlo zaočkovať 113 ľudí. V piešťanskom VOC zaočkovali prvou i druhou dávkou vakcíny od Pfizer/BioNTech 564 záujemcov, z nich bolo 169 vopred neregistrovaných. Od februára v VOC TTSK podali už vyše 266.000 dávok vakcín. Počas pracovného týždňa je možné navštíviť očkovacie centrá nemocníc a polikliník, ich zoznam je na www.trnava-vuc.sk/aktuality/moznosti-ockovania-v-trnavskom-kraji.