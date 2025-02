Trnava 4. februára (TASR) - Na celom Slovensku úraduje chrípka, niektoré školy už zatvorili. Hygienici v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zaznamenali počas piateho kalendárneho týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 27,3 percenta a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 39,9 percenta. Stupeň intenzity chrípky v Trnavskom kraji je na úrovni lokálnych epidémií. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.



"V piatom kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 11.268 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 2883," priblížili hygienici. Proporcia CHPO z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bola na úrovni 25,6 percenta.



Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Senica. Z hľadiska vekovej kategórie bola najvyššia chorobnosť u detí do piatich rokov. "Z celkového počtu ARO bol u 3,9 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh," dodali hygienici s tým, že najčastejšie išlo o zápal prínosových dutín (178-krát).



Z dôvodu akútnych respiračných ochorení bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 86 školských kolektívoch. Išlo o 39 kolektívov materských, 44 základných a tri kolektívy stredných škôl.



V okrese Zvolen sa v piatom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o tri percentá. Ochorenia hlásilo 60 percent lekárov pre deti a dorast a 67 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.



Celkovo lekári hlásili 1670 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo 359. "Je to 21,5 percenta z počtu všetkých ARO," objasňuje RÚVZ. Priebeh ochorenia bol komplikovaný u šiestich ľudí, trikrát to bol zápal pľúc a trikrát zápal stredného ucha. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni prerušili v deviatich škôlkach, v deviatich základných školách a v jednej strednej škole. Vo Zvolenskom okrese laboratórne potvrdené prípady ochorenia COVID-19 PCR testom neevidovali.



V okrese Detva sa v minulom týždni znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení o takmer desať percent. Ochorenia hlásilo 40 percent lekárov pre deti a dorast a 33 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 465 akútnych respiračných ochorení. Chrípke podobných ochorení bolo 103, čo predstavuje 22,2 percenta zo všetkých akútnych respiračných ochorení. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 33 ľudí, čo predstavuje sedem percent zo všetkých ARO. Komplikovali ich zápaly dutín (26), stredného ucha (2) a pľúc (5). Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine od šesť do 14 rokov. Výchovno-vzdelávací proces v okrese prerušili v jednej materskej a v dvoch základných školách. Laboratórne potvrdené prípady ochorenia COVID-19 PCR testom neevidovali.