V Univerzitnej nemocnici Bratislava pre zlé počasie ošetrili päť ľudí

Bratislava 9. decembra (TASR) - Zdravotníci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na centrálnych príjmoch vo štvrtok do 14.00 h ošetrili piatich pacientov so zraneniami po pošmyknutí na zľadovatených a zasnežených chodníkoch a cestách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa najväčšej slovenskej nemocnice Eva Kliská.



"Najčastejšie naši zdravotníci ošetrili ľahšie úrazy ako pomliaždeniny, podvrtnutia, tržné rany, pri ktorých stačilo ambulantné ošetrenie," priblížila.



Výnimkou však podľa Kliskej neboli ani zlomeniny dolných a horných končatín, úrazy hlavy a chrbtice.