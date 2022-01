V Univerzitnej nemocnici Martin sa vlani narodilo 1259 detí

Martin 13. januára (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) sa vlani narodilo 1259 detí, čo je o 11 viac ako v roku 2021. Podľa Zuzany Marčekovej z oddelenia marketingovej komunikácie UNM bolo v nemocnici celkovo 1230 pôrodov, z nich 393 cisárskym rezom.



Doplnila, že v UNM vlani prišlo na svet 28 dvojčiat, jedny trojčatá a celkovo sa narodilo 656 chlapcov a 603 dievčat. Mimo okresov Martin a Turčianske Teplice prevládali rodičky zo Žiliny, Námestova, Ružomberka a Prievidze.



"Máme dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu s Neonatologickou klinikou UNM. Naše pracoviská pracujú ruka v ruke, čím je zabezpečená kontinuita zdravotnej starostlivosti, čo je na prospech rodičiek a ich detí," uviedol prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM Kamil Biringer.



Podotkol, že ani minulý rok nebol z pohľadu pôrodníctva typický a pri porovnaní s jarnou vlnou ochorenia COVID-19 bolo jesenné obdobie ťažšie. "Najemotívnejšie chvíle sú pre nás aktuálne späté s pandémiou ochorenia COVID-19. Tieto pôrody prebiehajú veľmi špecificky. Mali sme pekné situácie, keď sa nám podarilo tehotenstvo aj pôrod zvládnuť bravúrne. Dokonca sa nám podarilo zvládnuť aj ťažké stavy, ktoré vyžadovali nielen starostlivosť gynekológa, ale aj infektológa, pneumológa a anestéziológa," priblížil.



V martinskej pôrodnici v minulom roku rodilo celkovo 16 mamičiek, ktorým vyšiel pozitívny test na ochorenie COVID-19. "Mali sme rodičky, ktoré odchádzali s trvalými následkami. Bohužiaľ, po mnohých rokoch sme na našom pracovisku zažili situácie, ktoré sú spojené s úmrtím matky. Nie je nič horšie, ako keď dôjde k odlúčeniu mamy a dieťaťa. Bez toho, aby ho mama vôbec videla a držala v náručí. Alebo aby sa rozlúčila so svojimi príbuznými. Aj toto je krutá realita aktuálnej pandémie," povedal Biringer.



Ďalším negatívom súčasnej pandemickej situácie je podľa neho aj obmedzenie dostupnosti štandardnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa dotklo aj Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM. "Nie je to len obmedzenie v operáciách, ako to často v spoločnosti vnímame, ale hlavne v prevencii vážnych diagnóz. Tu má pandémia ochorenia COVID-19 obrovský dosah na zdravie populácie," skonštatoval Biringer.



Dodal, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prichádzajú pacientky s onkologickými diagnózami v pokročilejších štádiách ochorení, ktoré by lekári zrejme odhalili aj riešili skôr, ak by takáto situácia nebola. "Verím, že nasledujúci rok bude lepší pre nás aj pre naše pacientky. Na druhej strane som racionálny, zrejme sa s týmto problémom úplne nerozlúčime. Sme pripravení na to, že sa budeme konfrontovať s takouto komplikáciou zdravotného stavu," uzavrel prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM.