V nemocnici v Košiciach zaočkovali proti koronavírusu 250 detí

Košice 2. júla (TASR) – Doposiaľ 250 detí vo veku od 12 do 16 rokov zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou (DFN) Košice. Ako zástupcovia ich vedenia uviedli na piatkovom brífingu, rodičia nemusia mať obavy z očkovania. Chcú ním predísť aj postcovidovému syndrómu.



Ako spresnil výkonný riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa, žiadne komplikácie v súvislosti s očkovaním detí nezaznamenali. Pri ich vakcinácii je prítomný aj pediater. „Naša nemocnica očkuje od decembra minulého roka. V našom vakcinačnom centre bolo zaočkovaných približne 80.000 ľudí, z toho k dnešnému dňu 250 detí,“ povedal s tým, že vo všeobecnosti je záujem o očkovanie nižší ako na začiatku. Aj preto spolu s DFN plánujú spustiť očkovaciu kampaň. „Z medicínskeho hľadiska je očkovanie veľmi dôležité, aj z aspektu toho, že je veľká pravdepodobnosť, že sa nám tá tretia vlna v priebehu niekoľkých týždňov objaví,“ doplnil Beňa.



V DFN od začiatku pandémie hospitalizovali deti prevažne s ľahkým alebo stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Zaznamenali tri úmrtia, keď bolo ochorenie COVID-19 jedným z pridružených ochorení. „V priebehu celej pandémie sme u 36 detí videli postcovidový syndróm, nazvaný ako pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS). Toto je stav, ktorý je už závažný - dieťa má dlhšie trvajúce horúčky, má ťažkosti týkajúce sa srdcového systému a v týchto prípadoch skutočne dochádzalo k dilatáciám srdcových ciev. Tomu by sme sa naozaj chceli vyhnúť,“ povedala riaditeľka DFN Košice Jaroslava Feketeová s tým, že zaočkované deti tiež chránia svoje okolie.







Po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 podľa jej slov môžu mať vedľajšie účinky. Ide prevažne o začervenanie v mieste vpichu či miernu bolesť svalov. „Nijako sa to nelíši od iných typov očkovania, ktoré deti podstupujú,“ dodala.



DFN bude ponúkať očkovanie aj deťom s rizikovými diagnózami, ako sú napríklad onkologické ochorenia, cukrovka, obezita, ťažké alergie, epilepsia a podobne. Očkovať sa budú môcť v špeciálnej ambulancii rizikového očkovania, kde budú pediatri pripravení poskytnúť bližšie informácie a konzultácie.