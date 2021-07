Vakcinačná linka Žilinského kraja vyrazí do málo zaočkovaných regiónov

Žilina 16. júla (TASR) – Žilinský samosprávny kraj spúšťa od pondelka avizovanú vakcinačnú linku VakciZuzka, ktorá vyrazí do najmenej zaočkovaných regiónov. Výjazdové očkovanie do miest a obcí má napomôcť zvýšiť podiel zaočkovaných obyvateľov tam, kde je o vakcináciu dlhodobo veľmi nízky záujem. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová.



Aktuálne je celková zaočkovanosť v kraji na úrovni 37 percent, na Kysuciach je to len 28 percent. „Vypracovaná štatistická analýza preukázala, že v zaočkovanosti sú medzi regiónmi doslova priepastné rozdiely. Kým napríklad v Žiline podiel zaočkovanosti presahuje celoštátny priemer a očkovaných je tu viac ako 40 percent populácie, v okrajových častiach Kysúc či Oravy je toto percento aj o polovicu nižšie," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Kraj sa pokúšal udržať objednávací systém v očkovacích centrách čo najdlhšie z dôvodu presného manažmentu s očkovacími dávkami. Obyvatelia z niektorých častí regiónu však podľa Lašovej ponúkané možnosti registrácie nevyužívajú. A to i napriek tomu, že termínov je každý týždeň dostatok a čakacia doba je v mnohých okresoch minimálna. Od novozriadenej vakcinačnej linky si ŽSK sľubuje nárast záujmu o očkovanie.



Pri vakcinácii prostredníctvom VakciZuzky už nebude vyžadovaná predošlá registrácia do národného systému čakárne ani do zoznamu náhradníkov v systémoch očkovacích centier.



„Zdravotníci zaočkujú každého záujemcu priamo na mieste bez ohľadu na vek alebo iné kritériá. Očkovať budeme jednodávkovou vakcínou Janssen, vďaka čomu sa už do obcí nebudeme musieť druhýkrát vrátiť. Možnosť vakcinácie ponúkneme v prvom kole v najmenej zaočkovaných obciach a podľa potreby budeme rozsah výjazdov zvyšovať," vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Výjazdy bude ŽSK plánovať na každý týždeň po dohovore so starostami a primátormi. Rozpisy sa budú uverejňovať na webovom sídle kraja, ako aj na krajskej sociálnej sieti. V pondelok o 11.00 h vakcinačná linka začne očkovať na severe Oravy v obci Suchá Hora, o 13.30 sa presunie do Hladovky a výjazd zakončí o 16.00 h v obci Vitanová. V priemere VakciZuzka denne navštívi tri obce a plánuje zaočkovať do 300 obyvateľov.



„Počty sú zatiaľ orientačné a stanovili sa na základe časovej a materiálnej kapacity očkovacieho tímu, spresňovať sa budú podľa reálneho stavu," dodala hovorkyňa.