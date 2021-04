Veľkokapacitné očkovacie centrum v Prievidzi otvoria tento víkend

Prievidza 15. apríla (TASR) - Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum v Prievidzi začne fungovať tento víkend 17. a 18. apríla. Vakcínu proti ochoreniu COVID-19 tam bude môcť počas prvých dní dostať 2000 ľudí, záujemcovia sa môžu registrovať cez systém Národného centra zdravotníckych informácií. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



"Je to dobrý priestor, všetko je kompaktné, na jednom mieste, s dostatočným zázemím pre personál, ktorý bude v tomto centre pracovať. Začíname s trochu nižšou kapacitou, 1000 ľudí v sobotu a 1000 ľudí v nedeľu, aby sme mohli vychytať prípadné nedostatky," vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška.



V novovytvorenom centre začnú zdravotníci očkovať o 8.00 h a pokračovať budú do 18.00 h, a to počas oboch víkendových dní. V areáli je pripravených desať kójí, pričom počas pilotného víkendu bude spustená polovica.



Veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch zimného štadióna je v poradí druhým svojho druhu, ktoré zriadil TSK v spolupráci s mestom Prievidza a Nemocnicou s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Tá bude centrum ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zastrešovať.