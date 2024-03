Veľkú noc strávia aj v nemocniciach vo Zvolene a Veľkom Krtíši

Zvolen 28. marca (TASR) - Výrobou veľkonočných ozdôb a pečením torty sa pripravujú na Veľkú noc pacienti v nemocnici vo Zvolene. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Dodala, že hospitalizovaným ľuďom sa tak snažia spríjemniť sviatky. "Špeciálne sa svojim pacientom venuje oddelenie dlhodobo chorých, spoločne vyrábali veľkonočné ozdoby, ktoré umocňujú sviatočnú atmosféru aj na ostatných oddeleniach," objasnila s tým, že upiekli i torty. Podľa hovorkyne pre pacientov tiež na Veľkú noc pripravujú koncert huslistu. "Všeobecne platí, že na všetkých oddeleniach sa snažia do domácej starostlivosti prepustiť tých pacientov, ktorým to zdravotný stav dovoľuje," podotkla.



Počas vlaňajších veľkonočných sviatkov bol urgentný príjem zvolenskej nemocnice najvyťaženejší na Veľkonočnú nedeľu. Zdravotníci celkovo počas Veľkej noci ošetrili 252 pacientov.



Niektorí pacienti strávia tohtoročnú Veľkú noc aj v nemocnici vo Veľkom Krtíši. "Personál si vyzdobí oddelenie a podľa možností sú povolené návštevy," uviedla pre TASR riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová. Doplnila, že počas Zeleného štvrtka jedia na obed v nemocnici špenátové halušky alebo špenátový prívarok. "V piatok (29. 3.) bude vyprážané filé, cez víkend sú to bežné jedlá," spomenula. Podľa nej na Veľkonočný pondelok (1. 4.) pripravujú vyprážaný rezeň.



Na urgentnom príjme vo Veľkom Krtíši vlani cez Veľkú noc ošetrili 49 ľudí. Vo väčšine prípadov to boli sťažené dýchanie, cievna mozgová príhoda, vysoký krvný tlak, bolesti brucha a otras mozgu.