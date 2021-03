V B. Bystrici do polovice februára zomrelo 146 ľudí s koronavírusom

Banská Bystrica 12. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zomrelo v rámci druhej vlny pandémie nového koronavírusu do polovice februára 146 pacientov s ochorením COVID-19. Vyplýva to z analýzy nemocnice, ktorú TASR poskytla jej hovorkyňa Ružena Maťašeje.



Banskobystrická nemocnica vyhodnotila štatistiky pacientov s novým koronavírusom, ktorých prijala v rámci druhej vlny pandémie od 24. augusta 2020 do 16. februára 2021. Za skúmané obdobie bolo v nemocnici hospitalizovaných celkom 869 pozitívnych ľudí, počty v priebehu mesiacov skokovo rástli. Až 282 pacientov ležalo v nemocnici vo februári 2020.



Najviac, 393 pacientov s ochorením COVID-19, prijalo oddelenie infektológie, 71 ľudí s najvážnejším priebehom ochorenia bolo hospitalizovaných na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Slovenskej zdravotníckej univerzity. Priemerná dĺžka hospitalizácie dosiahla úroveň 9,37 dňa, na oddelení KAIM však presiahla dĺžku 17 dní.



„Z celkového počtu prijatých pacientov bolo do domácej liečby prepustených 381, 136 bolo prepustených ako vyliečených, 142 bolo preložených na iné oddelenie, 64 do iného zariadenia a, žiaľ, zosnulých bolo 146 pacientov,“ uvádza nemocnica v analýze. Na KAIM zomrelo v sledovanom období viac ako 28 percent hospitalizovaných pacientov, takmer 30-percentnú úmrtnosť nemocnica evidovala na reprofilizovaných lôžkach s centrálnym rozvodom kyslíka.



Najviac hospitalizovaných pacientov bolo od konca augusta do polovice februára vo veku 70 až 79 rokov, vekovú skupinu s malým rozdielom nasledujú pacienti vo veku 60 až 69 rokov. S ochorením COVID-19 v banskobystrickej nemocnici ležali aj dvaja detskí pacienti a štyria pacienti vo veku od desať do 19 rokov. Vo FNsP F. D. Roosevelta je k piatku hospitalizovaných 100 ľudí s ochorením COVID-19, stav 17 z nich si vyžaduje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Nemocnica má aktuálne pre pozitívnych pacientov vyčlenených 338 lôžok.