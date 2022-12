V žilinskej nemocnici obnovili Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Žilina 6. decembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline obnovili činnosť Domu ošetrovateľskej starostlivosti (DOS). Zariadenie ponúka celodenný pobyt a komplexné služby pacientom, ktorých zdravotný stav si už nevyžaduje hospitalizáciu, ale zatiaľ im neumožňuje ani samostatný návrat do bežného života. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Doplnila, že DOS sa nachádza v pavilóne liečebne dlhodobo chorých FNsP Žilina. Oddelenie s bezbariérovým prístupom tvorí 22 lôžok so stálou ošetrovateľskou a rehabilitačnou starostlivosťou. Ako uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť žilinskej nemocnice Gabriela Tvrdá, o klientov sa počas ich pobytu v DOS stará kvalifikovaný a skúsený personál. "Pacientom s chronickým ochorením, imobilným pacientom, klientom po chirurgických výkonoch alebo po úrazoch poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a nepretržitú asistenciu pri základných úkonoch, ale tiež pri rehabilitácii," dodala.



Podľa riaditeľa žilinskej nemocnice Eduarda Dorčíka je dopyt po podobných službách mimoriadne vysoký. "Zariadení tohto typu je na Slovensku stále veľmi málo, obzvlášť v našom regióne. Aj v našej nemocnici sa stretávame s mnohými problémovými situáciami, keď pacienta po hospitalizácii môžeme prepustiť, pretože už nevyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť. No doma sa o seba sám nemôže a nevie postarať. Následná hospitalizácia na štandardnom oddelení tak už nemusí byť hradená z poistenia a ostáva na pleciach samotnej nemocnice," priblížil Dorčík.



Podotkol, že často chýba opora rodiny, prípadne najbližší nemajú ako poskytnúť príbuzným celodennú starostlivosť. "Je to nová a ťažká situácia, na ktorú sa nedá vždy dopredu pripraviť. Často trvá niekoľko mesiacov, kým sa podarí vybaviť potrebné dokumenty a uvoľní sa miesto na prijatie klienta do domova sociálnych služieb. V tomto medziobdobí dokáže pomôcť práve DOS," doplnil riaditeľ FNsP Žilina.



O umiestnenie v DOS môžu požiadať samotní klienti alebo ich rodinní príslušníci. "Pobyt pacienta na základe odporúčania od všeobecného lekára alebo lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti pri preložení z iného oddelenia je čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia. Doplatok predstavuje len adekvátnu časť vo výške 25 eur/deň. Umiestnenie na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie je plne hradené v cene 68 eur/deň," dodala Záteková.