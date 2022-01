Vo Fakultnej nemocnici v Žiline sa vlani narodilo 1894 detí

Žilina 12. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa vlani narodilo 1894 detí, z toho bolo 20 párov dvojčiat. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej sa najviac detí narodilo v júni (213).



Primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina Martin Sudek podotkol, že napriek náročnému obdobiu posledných dvoch pandemických rokov sa podarilo pokračovať v pozitívnych zmenách. "Rodičky sa do žilinskej pôrodnice s dôverou vracajú, odporúčajú ju ďalším budúcim mamičkám. To je pre nás najväčšia motivácia do nového roka," uviedol.



Doplnil, že vlani sa rozhodli priviesť na svet dieťatko v žilinskej nemocnici nielen ženy zo spádových okresov Žilina či Bytča, ale tiež z Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Považskej Bystrice alebo Martina. "Už štandardne sú u nás najrušnejšie letné mesiace. Rekordný bol predovšetkým jún, keď sme odviedli najviac pôrodov – až 213, dokonca trikrát dvojčatá," priblížil Sudek.



Personál oddelenia gynekológie a pôrodníctva a oddelenia neonatológie počas celého roka profesionálne zabezpečil aj 53 pôrodov žien s ochorením COVID-19 a následnú starostlivosť o matku i novorodeniatko.



Primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková informovala, že najmenším dieťatkom bola v roku 2021 Simonka s váhou len 810 gramov a dĺžkou 32 centimetrov. "Bábätko prišlo na svet predčasne v 27. týždni tehotnosti. Simonka strávila v nemocnici až 89 dní, no napriek tomu to malá bojovníčka krásne zvládla," dodala.