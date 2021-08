Vo FNsP Žilina zavádzajú novú metódu pri operáciách rakoviny prsníka

Žilina 12. augusta (TASR) – Oddelenie chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zavádza do praxe novú metódu pri operáciách v skorom štádiu rakoviny prsníka. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



„Detekčný magnetický systém označí lymfatické uzliny s najväčším potenciálom vzniku metastáz bez potreby ionizujúceho žiarenia. Vďaka tomu je predoperačná príprava žien dostupnejšia a jednoduchšia. Technológiu kategorizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR počas vlaňajšieho a tohto roka," doplnila Záteková.



V žilinskej nemocnici zrealizujú ročne 70 až 80 operačných zákrokov pacientov v začiatočnom štádiu zhubného ochorenia prsníka, pri ktorých dochádza k biopsii sentinelovej, tzv. strážnej lymfatickej uzliny.



„Kedysi sa pri tomto type karcinómu okrem samotného nádoru preventívne odstránili spod pazuchy všetky uzliny. Dnes vyberáme najprv len strážnu uzlinu, ktorá ako prvá zachytáva bunky zhubného nádoru a pomerne presne nám dokáže určiť ďalší rozsah ochorenia," uviedol lekár oddelenia chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Vladimír Haľko, ktorý sa špecializuje na ochorenia prsnej žľazy.



„Doteraz sme nemali inú možnosť, ako posielať pacientky na pracovisko nukleárnej medicíny v Martine, kde na označenie uzliny použili rádioaktívny izotop. Časovo to bolo veľmi neefektívne, keďže ženy museli vyrážať skoro ráno, čakať niekoľko hodín a následne sa vrátiť do Žiliny s tým, že sme nevedeli, či ich operovať ešte stihneme alebo nie," priblížil Haľko.



V žilinskej nemocnici identifikujú sentinelové uzliny pred operáciou priamo na oddelení chirurgie špeciálnym magnetickým systémom, ktorý namiesto ionizujúceho žiarenia využíva bezpečné magnetické pole.



„Zvyčajne deň pred zákrokom vstrekneme do danej oblasti magnetickú detekčnú látku. Magnetizáciu následne zachytí počas operácie sonda a vydá akustický signál, podľa ktorého operatér lokalizuje a vyberie správnu uzlinu," opísal postup lekár žilinskej chirurgie. Benefit podľa neho pocítia najmä pacienti, ktorí nebudú musieť v neistote a strese cestovať na predoperačné vyšetrenie do iného mesta.



Podotkol, že nejde iba o ženy, ale aj o mužov, ktorých tiež postihuje rakovina prsníka. „Operáciu s využitím tejto metódy sme v našej nemocnici realizovali nielen v prípade žien. Jedným z prvých pacientov bol aj 76-ročný muž," informoval Haľko.



Hovorkyňa žilinskej nemocnice pripomenula, že včasná diagnostika môže predchádzať onkologickej liečbe nádorového ochorenia prsníka. Prevenciou je samovyšetrenie, pravidelná návšteva gynekológa a sono vyšetrenie prsníkov, ktoré by mali pacientky absolvovať raz za dva roky. Po štyridsiatke, prípadne u rizikových žien v mladšom veku, sa realizuje aj mamografické vyšetrenie.