Vo svidníckej nemocnici od začiatku pandémie otestovali 277 pacientov

Svidník 23. septembra (TASR) – Od začiatku pandémie nového koronavírusu sa vo svidníckej nemocnici otestovalo 277 pacientov na ochorenie COVID-19. Z toho 276 malo negatívne výsledky testov, u jedného pacienta sa ochorenie potvrdilo. V rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici otestovali celkovo 1050 klientov.



Ako pre TASR uviedla Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj svidnícka nemocnica, od 11. septembra platí vo svidníckej nemocnici na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.



„Svidnícka nemocnica zároveň z dôvodu bezpečnosti pacientov aj personálu od 1. októbra v prípade zhoršenia sa epidemiologickej situácie okamžite otvorí iba dva vchody do nemocnice, ktoré budú kontrolované,“ povedala Fedáková.



Hlavný vstup do nemocnice – pohotovostný, bude otvorený 24 hodín a sedem dní v týždni a vchod pri fyziatricko-rehabilitačnom pracovisku bude otvorený každý pracovný deň od 6.00 do 18.00 h.



Na spomenutých vstupoch sa bude uskutočňovať triáž pacientov. Vstup bude možný len s rúškom, po dezinfekcii rúk, zmeraní telesnej teploty s upozornením na dodržiavanie dvojmetrových rozstupov a pacient tiež bude informovať pracovníka pri vstupe o možných príznakoch ochorenia COVID-19.