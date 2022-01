Vakcinačné centrá Nitrianskeho kraja sa otvoria aj najbližší víkend

Nitra 12. januára (TASR) – Veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa otvoria aj počas najbližšieho víkendu. Proti ochoreniu COVID-19 sa bude očkovať v Nitre, Šali i Štúrove.



Vo VOC na Slančíkovej ulici v Nitre sa budú od 8.00 do 16.30 h podávať vakcíny Comirnaty a Moderna. V nedeľu (16. 1.) sa tam budú očkovať aj deti vo veku od 12 do 18 rokov.



Počas víkendu sa bude v čase od 8.00 do 15.00 h očkovať aj v poliklinike v Šali. V sobotu (15. 1.) vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech a v nedeľu Modernou. Ako informoval NSK, v poliklinike v Štúrove sa bude vakcínou Comirnaty očkovať iba počas nedele, v čase od 8.00 do 15.30 h.



V krajských centrách sa budú prednostne očkovať registrovaní záujemcovia. „Neregistrovaných pacientov zaočkujeme v rozsahu voľných kapacít. Pre urýchlenie očkovania, skrátenie doby čakania a garantovanie termínu odporúčame objednať sa cez Rezervačný systém AGEL. Tam je možné vybrať si miesto očkovania, dátum a čas,“ pripomenul NSK.