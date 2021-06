Košický ústav srdcových a cievnych chorôb má nové katétrové prístupy

Košice 29. júna (TASR) – Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach začali využívať katétrovú techniku priamym prístupom cez hrudnú stenu a hrot srdca. Pacienti z východného Slovenska tak už pre to nemusia cestovať do Banskej Bystrice alebo do Bratislavy.



Zároveň ako prví na Slovensku začali pred vstupom katétra sondovať tepnu na chrbte ruky či využívať špeciálny katéter stingray. TASR o tom informoval VÚSCH.



Štandardná kardiochirurgická náhrada aortálnej chlopne sa vykonáva chirurgickou technikou na otvorenom hrudníku, po čom je potrebná viactýždňová rehabilitácia. V posledných rokoch tento medicínsky prístup vytláča katétrová technika. Pri nej možno aortálnu chlopňu nahradiť katétrovým prístupom cez stehennú tepnu. To však nie je vždy možné.



„Novinkou vo VÚSCH je TAP-AVI (trans apical aortic valve impantation), kedy sa výkon vykonáva katétrovou technikou, avšak priamym prístupom cez hrudnú stenu a hrot srdca. Ide o hybridný zákrok, to znamená, že sa na výkone zúčastňuje zmiešaný tím odborníkov,“ uviedol VÚSCH s tým, že v uplynulých dňoch ho absolvovali 71-ročný muž aj 80-ročná pacientka.



Kardiologický ústav v Košiciach sa tým zaradil medzi ďalšie dva na Slovensku, kde tento typ zákroku vykonávajú. Ako povedal kardiochirurg a člen predstavenstva VÚSCH Štefan Lukačin, celý tím sa na prvú takúto operáciu pripravoval niekoľko týždňov.



Katétrovou technikou je v súčasností možné riešiť viacero srdcových ochorení, ktoré si v minulosti vyžadovali kardiochirurgický zákrok na otvorenom hrudníku. VÚSCH tvrdí, že ako prvé kardiologické pracovisko na Slovensku začali tento mesiac využívať prístup distal radial. Pred vstupom katétra sa tak sonduje tepna na chrbte ruky. Oproti katétrovému prístupu cez tepnu na zápästí ide o technicky náročnejší prístup, avšak pre pacienta komfortnejší a spojený s menším rizikom komplikácií. Výkon sa realizuje v lokálnom znecitlivení pri plnom vedomí pacienta a umožňuje jeho prepustenie zväčša už na druhý či tretí deň po zákroku.



Po novom tiež začali pri otváraní srdcových tepien využívať katéter nazývaný stingray, čiže raja. Ten slúži na otváranie chronicky úplne uzavretých koronárnych tepien. Podľa VÚSCH je tento zákrok stále považovaný za relatívne raritný a veľmi náročný.