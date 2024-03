Vo Zvolene od začiatku roka nezaznamenali prípad čierneho kašľa

Zvolen 22. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene od začiatku tohto roka nezaznamenal čierny kašeľ. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ Jana Sitášová.



Dodala, že v septembri minulého roka urobili administratívnu kontrolu. V nej štatisticky vyhodnocujú očkovanie proti jednotlivým ochoreniam. "Proti tetanu, čiernemu kašľu je to u detí do jedného roka života tromi dávkami očkovacej látky," objasnila s tým, že v okrese Zvolen zaznamenali zaočkovanosť 95,5 percenta. V Detvianskom okrese to bolo 97,55 percenta a v Krupine 97,4 percenta.



Podľa Sitášovej očkovanie proti osýpkam je v rozmedzí 15. až 18. mesiaca života dieťaťa. Je to jednou dávkou vakcíny proti trom ochoreniam. Sú to osýpky, mumps a ružienka. Celková zaočkovanosť v okrese Zvolen v ročníku narodenia 2021 je 92,6 percenta, v okrese Detva je to 90,6 percenta, v Krupinskom okrese 97,4 percenta. "Dôvodmi, pre ktoré deti neboli očkované, sú u niektorých obmedzenia, pre ktoré ich nemôžu očkovať. Alebo je to odmietanie zo strany rodičov," spresnila.



Pripomenula, že očkovanie je dôležitá téma pre celú spoločnosť a patrí medzi najvýznamnejšie a najúčinnejšie výdobytky modernej medicíny. "Jednoznačným dôkazom je fakt, že pred jeho zavedením boli infekčné choroby najčastejšou príčinou úmrtí," podotkla. Doplnila, že neočkované dieťa nie je proti mnohým infekčným chorobám imúnne. Je tak podľa nej vystavené nielen vysokému riziku poškodenia zdravia, ale aj zdravotných problémov po prekonaní ochorenia. Na dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebná aspoň 95-percentná zaočkovanosť proti jednotlivým ochorenia. "Odmietnutie bez preukázania zdravotnej kontraidikácie je posudzované ako priestupok na úseku verejného zdravotníctva," ukončila.