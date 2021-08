Vo Zvolene v nedeľu očkujú jednodávkovou vakcínou

Zvolen 22. augusta (TASR) – Obyvatelia Zvolena sa v nedeľu majú možnosť dať zaočkovať jednodávkovou vakcínou. Môžu tak urobiť v Klube dôchodcov pri pošte na sídlisku Sekier v čase medzi 12:00 a 20:00. TASR o tom informoval hovorca Mestského úradu vo Zvolene Branislav Mikšík.



Ako ďalej uviedol, zaočkovanosť v meste Zvolen je na hodnote približne 45 percent. „Teda stále ďaleko od hranice, ktorá by znamenala pokojnejší priebeh tretej vlny nového koronavírusu," konštatoval. „Zvolenská nemocnica tak môže čeliť rovnakému náporu pacientov, ako to bolo v prvých mesiacoch tohto roka. Neutešenému obrazu by mohlo zabrániť práve očkovanie," dodal.



„Zvolenčania hovoria o očkovaní s rozpakmi. Mnohí doň vkladali nádej, no odradili ich napríklad dlhodobé problémy s registráciou. Dnes, keď sa spolu rozprávame o tejto téme, len hodia rukou a povedia, že do očkovacích centier už nepôjdu. Záujem o očkovanie síce nestratili, sú však sklamaní doterajším priebehom. A možno práve tu prichádza najdôležitejšia úloha nás ako mesta. Priniesť záujemcom možnosť zaočkovať sa priamo na ich sídlisku," uviedla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.



Mesto tak podľa jej slov oslovilo Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) s požiadavkou o výjazdový tím. „Požiadala som tiež o jednodávkovú vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson, aby sa ľudia nemuseli chodiť očkovať viackrát, ako je nevyhnutné," doplnila Balkovičová. Mesto zabezpečí potrebné priestory, kraj zase zdravotníckych a administratívnych pracovníkov.



O týždeň neskôr, v sobotu (28. 8.), sa bude očkovať v občianskom komunitnom centre OKO v priestoroch Základnej školy na Námestí mládeže na sídlisku Západ, rovnako medzi 12.00 a 20.00 h.



Počas jedného popoludnia je možné zaočkovať najviac 300 ľudí, v prípade veľkého záujmu je mesto pripravené požiadať BBSK o spoluprácu aj v ďalších termínoch. Dôležitosť podobného kroku vzrastá s úvahami o uzatvorení zvolenského veľkokapacitného centra. K takémuto kroku by mohlo dôjsť už koncom augusta.