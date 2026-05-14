o Zvolenskej Slatine otvorili stanicu záchrannej zdravotnej služby
Autor TASR
Zvolenská Slatina 14. mája (TASR) - Vo Zvolenskej Slatine otvorili vo štvrtok novú stanicu záchrannej zdravotnej služby. Fungovať bude 24 hodín denne, sedem dní v týždni a za pacientom pôjde na základe volania na tiesňovú linku 155. TASR o tom informoval lekár Martin Michalov.
Spresnil, že ľudia nemajú chodiť osobne do sídla záchranky, pretože sa tam v tom momente nemusia zdravotníci nachádzať. Do terénu ich vysielajú na základe telefonátov. „Nie je dobré spoliehať na to, že práve keď budú potrebovať pomoc, tak prídu za nami a my tu nebudeme. Keď potrebujú pomoc, treba volať,“ objasnil.
Stanica bude využívať úplne nové sanitné vozidlo MAN TGE 4x4. Disponuje modernými asistenčnými systémami, integrovanou dezinfekciou ambulantného priestoru i špeciálnymi svetelnými rampami. Vybavené je aj vstavaným nezávislým kúrením ambulantného priestoru i vyhrievanými policami na skladovanie liekov a ohrev infúznych roztokov. Súčasťou prístrojovej výbavy sú aj defibrilátor umožňujúci prenos EKG záznamu z terénu do kardiocentra, pľúcny ventilátor i automatický resuscitačný prístroj.
Otvorenie stanice vo Zvolenskej Slatine je súčasťou reformy siete záchrannej zdravotnej služby, ktorej cieľom je zlepšenie dostupnosti záchraniek pre pacientov na celom Slovensku. Pôsobiť v nej bude profesionálna posádka rýchlej pomoci so vzdelaním v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Starostka obce Mária Klimentová záchranku vo Zvolenskej Slatine víta, pretože ju doteraz nemali. „Nič nie je dôležitejšie ako zdravie. A ak je však ohrozené a občanovi je rýchlo poskytnutá kvalitná starostlivosť, je to to najviac, čo pre tohto občana môžeme urobiť,“ povedala. Doplnila, že v obci majú stredisko s tromi ambulanciami. Sú to gynekológia, pediatria a k dispozícii je aj všeobecný lekár. Podľa nej chýba ešte zubár.
Predstavenie stanice sprevádzal vzdelávací program. Žiaci miestnej základnej školy si vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu. Súčasťou tiež bola ukážka použitia automatického externého defibrilátora, ktorý je dostupný v obci a môže zachrániť život ešte pred príchodom záchranárskej posádky.
