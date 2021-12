V Trenčianskom kraji za týždeň pribudlo 5017 pozitívnych ôsob

Trenčín 16. decembra (TASR) – V týždni od 9. do 15. decembra pribudlo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 5017 ľudí s pozitívnym PCR testom na nový koronavírus. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ich počet klesol o 2842. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Najviac prípadov v TSK – 1162 – odhalili testy v okrese Prievidza. Nasledovali okresy Trenčín (788), Nové Mesto nad Váhom (597), Ilava (554), Považská Bystrica (483), Partizánske (478), Púchov (440), Bánovce nad Bebravou (386) a Myjava (129).



Na Slovensku pribudlo za rovnaký čas 36.674 osôb s pozitívnym PCR testom. Je to o 23.347 menej ako v predchádzajúcom období. Najviac ich bolo v Bratislavskom samosprávnom kraji (5466). Nasledovali Trenčiansky (5017), Žilinský (4968), Trnavský (4928), Košický (4597), Nitriansky (4149), Banskobystrický (3865) a Prešovský samosprávny kraj (3684).