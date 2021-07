Zaočkovanosť v Nitrianskom kraji presiahla 32 percent

Nitra 1. júla (TASR) – Vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC) v Nitrianskom kraji dostalo do konca júna vakcínu proti ochoreniu COVID-19 viac ako 112.000 osôb. Ako informovala riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová, zaočkovanosť v regióne sa tak pohybuje na úrovni 32 až 34 percent.



V NSK sa očkuje vo viacerých VKOC. V tom nitrianskom dostalo vakcínu 52.496 záujemcov, v šalianskom 16.859, v štúrovskom 15.095, v levickom 9805 a v novozámockom 17.832 osôb. Okrem veľkokapacitných centier pôsobia na území Nitrianskeho kraja aj dve mobilné očkovacie jednotky. „Tie už prvou dávkou zaočkovali 6686 osôb a druhou dávkou 370 osôb, pretože začali len pred dvoma týždňami. Okrem toho je naplánované podanie vakcíny pre ďalších 5208 osôb,“ uviedla Psotová.



NSK pri objednávaní ľudí na očkovanie spolupracuje aj so starostami, ktorí vo svojich obciach robia zoznamy záujemcov. „Následne nám ich nahlásia a my tieto údaje poskytneme mobilným očkovacím jednotkám. NSK má aj aplikáciu pre tieto výjazdové jednotky, starostovia majú mailový kontakt a všetky podrobné pokyny k prihlasovaniu občanov,“ vysvetlila Psotová.



Podľa niektorých krajských poslancov by bolo dobré očkovanie ľudí proti ochoreniu COVID-19 ešte zintenzívniť. „Ja by som odporúčala uvažovať aj nad tým, ako čo najviac očkovanie v našom regióne spropagovať. Sme ohrozovaní delta variantom a čím viac občanov bude zaočkovaných, samozrejme na báze dobrovoľnosti, tak tým väčší predpoklad bude, že náš kraj utrpí čo najmenej škôd,“ skonštatovala poslankyňa Helena Bohátová.