Zaočkovať proti COVID-19 sa dá na Zemplíne už aj bez registrácie

Snina 5. augusta (TASR) – Zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie sa dá už aj na Zemplíne. Kým v mestskej Nemocnici Snina očkujú zdravotníci už počas tohto týždňa, v nemocniciach v Humennom, Michalovciach a Vranove nad Topľou začnú s očkovaním neregistrovaných záujemcov v pondelok 9. augusta.



Očkovacie centrum v sninskej nemocnici funguje v stredy, štvrtky a piatky, pričom jeho prevádzková doba je stanovená na týždeň dopredu podľa stavu v čakárni záujemcov o očkovanie. Jeho denná kapacita je 114 osôb.



„Očkovaní sú naďalej registrovaní záujemcovia o vakcínu a zároveň priebežne i neregistrovaní," informovala na internetovej stránke mesta Michaela Šalachová z oddelenia strategického rozvoja mestského úradu. Ako pre TASR potvrdil riaditeľ zariadenia Andrej Kulan, sninskí zdravotníci očkujú vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNtech.



Rovnakou vakcínou očkujú aj v nemocniciach v sieti Svet zdravia. „V michalovskej nemocnici budú očkovať nezaregistrovaných v pondelky až piatky v čase od 12.30 do 14.00 h a majú vyhradený čas pre 90 záujemcov," priblížila komunikačná špecialistka siete Jana Fedáková. Vo všetky pracovné dni v čase medzi 12.30 a 13.30 h sa dá bez registrácie zaočkovať aj v nemocnici v Humennom, kde môžu denne zaočkovať takisto 90 ľudí.



Vo vranovskej nemocnici budú neregistrovaných očkovať dva dni v týždni, a to v pondelky a piatky v čase od 12.45 do 14.00 h. Majú tam vyhradený čas pre približne 70 záujemcov. Fedáková podotkla, že neregistrovaní záujemcovia si nemajú možnosť dohodnúť termín očkovania vopred. „Registrovaných dospelých a deti od 12 rokov budú nemocnice očkovať v nezmenenom režime," dodala.