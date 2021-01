Zdravotníci sa od pondelka môžu zaočkovať aj vo vranovskej nemocnici

Vranov nad Topľou 21. januára (TASR) – Zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 môžu zdravotníci a ďalšie oprávnené osoby od pondelka 25. januára aj v nemocnici vo Vranove nad Topľou.



Podmienkou pre podanie vakcinačnej dávky je registrácia prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk, a tiež schopnosť žiadateľa dokázať oprávnenosť svojej požiadavky. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj vranovské lôžkové zdravotnícke zariadenie, Jana Fedáková.



„Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do tejto skupiny (aktuálne oprávnených osôb, pozn. TASR) patrí," uviedla s tým, že takýmto dokladom môže byť potvrdenie o zamestnaní či služobný preukaz.



Pripomenula, že okrem zdravotníkov, zamestnancov v sociálnych službách, terénnych sociálnych pracovníkov, zamestnancov mobilného odberného miesta, záchrannej zdravotnej služby či dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou alebo pacientom, sú aktuálne očkované aj osoby poskytujúce duchovné služby pre pacientov s ochorením COVID-19 a obyvatelia nad 85 rokov.



„Očkovanie vo vranovskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre, ktoré sa nachádza na prvom poschodí poliklinického pavilónu. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9:00 do 15:00, obedňajšia prestávka je v čase od 12:00 do 13:00," doplnila Fedáková s tým, že v prípade otázok o objednávaní sa na očkovanie je možné využiť telefonickú linku 057/4865434.



Vo vranovskej nemocnici dosiaľ zaočkovali približne 690 ľudí, z toho 340 zamestnancov.