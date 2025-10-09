< sekcia Regióny
Žilinskí gastroenterológovia vyšetrujú pacientov modernou gastrovežou

Autor TASR
Žilina 9. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina rozšírila prístrojové vybavenie svojho gastroenterologického centra o pokrokovú gastrovežu. Špičková endoskopická zostava nahrádza doteraz používané zariadenie, ktoré si vyžadovalo generačnú výmenu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Žilinská nemocnica aj týmto krokom posilňuje postavenie špecializovaného pracoviska tretej úrovne, ktoré slúži pacientom z regiónu i mimo neho. „Najnovšia zostava nám umožňuje diagnostikovať a liečiť široké spektrum ochorení tráviaceho systému - od pažeráka cez žalúdok a tenké črevo až po hrubé črevo,“ poznamenal vedúci lekár Gastroenterologického centra FNsP Žilina Dušan Polák.
Doplnil, že gastroveža prináša benefit aj v podobe rýchlejších vyšetrení a komfortnejšieho ovládania pre personál špecializovaného pracoviska. Ročne gastrovežou vyšetria približne 800 pacientov. „Moderné endoskopy s vysokým rozlíšením a digitálnou chromoendoskopiou umožňujú zachytiť aj tie najjemnejšie patologické zmeny sliznice, čo významne prispieva k včasnému záchytu vážnych ochorení,“ doplnil Polák.
Súčasťou endoskopickej zostavy je moderná pracovná stanica pre endoskopické vyšetrenia s LCD medicínskym monitorom s full HD rozlíšením a elektronickým zoomom. Obsahuje tiež elektrochirurgickú jednotku, ultrazvukové sondy s lineárnym snímaním, odsávaciu pumpu, insuflačnú jednotku na medicínsky oxid uhličitý a ďalšie príslušenstvo.
