Zvolenská nemocnica otvára novú ambulanciu, liečiť v nej budú pruh

Zvolen 12. septembra (TASR) – Zvolenská nemocnica otvára novú ambulanciu, v ktorej sa budú venovať liečbe pruhu. Ordinovať v nej bude primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Dodala, že herniu pozná mnoho pacientov skôr pod pojmom pruh alebo brušná prietrž. "Je to pomerne časté ochorenie, ktoré sa vyskytuje u novorodencov, dospelých i u senoriov bez ohľadu na pohlavie," objasnila Ševčíková. Príčinou je oslabená brušná stena, cez ktorú sa vytlačí obsah brušnej dutiny, orgány či tkanivá a štruktúry. Riziko vzniká najmä z nebezpečného presunu orgánov z miesta prirodzeného uloženia.



Panuška sa dlhodobo venuje laparoskopickým operáciám hernií. Ambulancia sa bude špecializovať na poskytovanie odbornej starostlivosti od diagnostiky cez liečbu a následné sledovanie, až po operácie. "Budeme sa venovať pacientom s pruhmi všetkých typov. Vyhľadať nás môžu všetci s herniou, najmä pacienti s komplikovanými prípadmi," vysvetlil primár.



Ševčíková poznamenala, že pacienti na vyšetrenie nepotrebujú odporúčanie všeobecného lekára, je však potrebné vopred sa objednať v rámci chirurgickej ambulancie na konkrétny čas. Návšteva ambulancie nie je spoplatnená a lekári ošetria poistencov všetkých zdravotných poisťovní. "Ordinovať budú dvaja lekári, ktorí majú plne osvojenú techniku všetkých operácií," povedal Panuška s tým, že on bude mentorom ambulancie a bude k dispozícii pre potreby konzultácií.



Herniologická ambulancia bude k dispozícii v pondelky a stredy od 12.30 do 15.30 h v priestoroch všeobecnej chirurgickej ambulancie. Pacienti ju nájdu v detskom pavilóne zvolenskej nemocnice na prízemí vľavo.