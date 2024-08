Zvolenská nemocnica v súvislosti s horúcim počasím prijala opatrenia

Zvolen 15. augusta (TASR) - Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Dodala, že klimatizácia je na urgentnom príjme, oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, operačných sálach, pracoviskách magnetickej rezonancie a CT i na neurológii. Rovnako je súčasťou vybavenia na chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Gynekológia a pôrodníctvo majú plne klimatizované izby i pôrodnú sálu. Rovnako je to aj v laboratóriách.



Uviedla, že všetky nové ambulancie, ktoré sa do nemocnice presťahovali zo železničnej polikliniky, majú klimatizáciu. Nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je už takisto vybavené klimatizačnými jednotkami. Na oddeleniach a jednotlivých pracoviskách, kde sa klimatizácia nenachádza, dbajú podľa nej počas extrémnych horúčav na pitný režim. Sú to napríklad dom ošetrovateľskej starostlivosti a interné oddelenie.



Pacientom ponúkajú vodu, majú k nej prístup neobmedzene počas celého dňa. Miestnosti ochladzujú ventilátormi, vetraním ráno a večer, keď sú teploty nižšie. "Pacienti sú poučení, aby sa častejšie sprchovali, a podľa konkrétnych preferencií im ponúkajú len obliečku bez výplne alebo posteľnú bavlnenú plachtu," priblížila. Na izbách ľudí, ktorí nechodia, sú zapnuté otočné ventilátory. Vo zvýšenej miere v nemocnici kontrolujú posteľnú bielizeň, aby nebola prepotená.



Na novorodeneckom oddelení mamičky poučili, aby deti v postieľkach nezakrývali dekou, skôr aby si ich uvoľnili zo zavinovačky. Upozorňujú ich aj na to, aby dodržiavali pitný režim. "Na detskom oddelení sa pri kontrolách pacientov dáva dôraz na pravidelný príjem tekutín," povedala. Na neurologickom oddelení je v tomto smere zvýšená starostlivosť o imobilných pacientov, podávajú im infúzie ordinované lekárom. Pacientom so zvýšenou telesnou teplotou dávajú studené zábaly.



Nemocnica zároveň doplnila stojany s vodou. Nachádzajú sa na urgentnom príjme a pred hematologickou ambulanciou. Okrem pitného režimu a ďalších opatrení pre personál zabezpečili osvieženie. "Zamestnanci sa mohli schladiť zmrzlinou, ktorú im priamo do areálu nemocnice priniesol zmrzlinár," poznamenala.