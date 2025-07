Zvolenská nemocnica v súvislosti s horúcim počasím prijala opatrenia

Zvolen 2. júla (TASR) - Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Dodala, že klimatizáciu majú dostupnú na viacerých pracoviskách. Sú to urgentný príjem, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, operačné sály, pracoviská CT a magnetickej rezonancie i neurologické oddelenie. Rovnako je na gynekológii vrátane pôrodnej sály. „Je tiež súčasťou vybavenia chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti, časti chirurgického oddelenia a laboratórií,“ spomenula. Nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je už tiež vybavené klimatizačnými jednotkami. Ako uviedla, nemocnica postupne dopĺňa klimatizáciu na ďalšie oddelenia. Pri rozširovaní klimatizačných systémov však zohľadňuje aj kapacitu elektrických rozvodov.



Na oddeleniach bez klimatizácie nemocnica v období extrémnych horúčav dohliadajú na zabezpečenie pitného režimu pre pacientov aj zamestnancov. „Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, ošetrujúci personál pravidelne dohliada na dopĺňanie tekutín,“ spomenula Ševčíková. Miestnosti ochladzujú ventilátormi a vetraním v ranných a večerných hodinách, keď teploty klesajú. Pacientov tiež poučili o možnosti častejšieho sprchovania a pre lepší komfort aj úpravu posteľnej bielizne. Tí, ktorí nemôžu chodiť, majú zapnuté otočné ventilátory, ktoré zmierňujú pocit tepla.



Podľa nemocnice na novorodeneckom oddelení poučili mamy o dôležitosti dostatočného pitného režimu a správnej starostlivosti o deti. Je to vrátane uvoľnenia detí zo zavinovačky. Pripomína, že aj na detskom oddelení dbajú na pravidelný príjem tekutín. „Na neurologickom oddelení je zvýšená starostlivosť o imobilných pacientov, ktorí podľa potreby dostávajú infúzie,“ poznamenal Agel SK s tým, že ľuďom so zvýšenou telesnou teplotou dávajú studené zábaly.



Nemocnica zároveň doplnila stojany s vodou. Nachádzajú sa na urgentnom príjme a pred hematologickou ambulanciou.