Zdravotné stredisko v Beluši má vďaka dotácii nový výťah za 40.000 eur
Autor TASR
Beluša 22. januára (TASR) - Zdravotné stredisko v obci Beluša v Púchovskom okrese má nový moderný osobný výťah. Vďaka vládnej dotácii nahradil starý a dlhodobo nefunkčný výťah. Informoval o tom starosta Beluše Ján Prekop.
Starý výťah bol dlhodobo nefunkčný a náklady na jeho opravu nerentabilné. Dotáciu 40.000 eur dostala obec z Ministerstva financií SR.
„Naše zdravotné stredisko slúži nielen Belušanom, ale obyvateľom okolitých obcí. Zabezpečiť im potrebný štandard pri prechode z prízemia na 1. poschodie je pre obec prioritou. Preto sme požiadali vládu SR o príspevok na vybudovanie nového výťahu, čím sa zlepšila dostupnosť zdravotnej starostlivosť najmä pre ľudí so zhoršenou hybnosťou,“ doplnil starosta s tým, že zdravotné stredisko prevádzku obec už viac ako 50 rokov.
Nový výťah nahradí aj zdvíhaciu plošinu, ktorú ako provizórne riešenie na prepravu imobilných pacientov nainštalovala obec v roku 2024. Plošinu demontovali a osadia ju na schodisku kultúrneho domu v miestnej časti Hloža, čím zabezpečia bezbariérovosť v ďalšej z obecných budov.
