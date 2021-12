Zdravotné stredisko v obci Slanec zmodernizovali, rozšíria aj služby

Slanec 31. decembra (TASR) - Obecné zdravotné stredisko tento rok kompletne zrekonštruovali v Slanci v okrese Košice-okolie. V rámci eurofondového projektu vzniklo moderné Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Stavebné náklady na projekt boli vo výške zhruba 554.000 eur.



CIZS zahŕňa ambulancie lekárov pre dospelých a deti, ako aj zubnú ambulanciu, v novom roku pribudne prevádzka gynekologickej ambulancie. Pre imobilných či starších pacientov nainštalovali v objekte výťah. "Zlepší to komfort pacientov a lekárov, celkové poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude na vyššej úrovni, kvalitou aj rozsahom. Samozrejme, riešil sa aj bezbariérový vstup a pohyb po budove. Jedným z cieľov bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy," uviedol k projektu pre TASR starosta obce Jozef Bela.



S rekonštrukciou objektu začali v apríli minulého roka, skolaudovali ho koncom októbra tohto roka. Na prízemí vznikla detská ambulancia so samostatným vstupom pre infekčných pacientov, čo je výhoda počas súčasnej pandémie nového koronavírusu. Na poschodí sú priestory na ďalšie ambulancie. Zaujímavým architektonickým prvkom sú slnolamy na fasáde, ktoré bránia prenikaniu priameho slnečného svetla do okien.



Projekt CIZS – Slanec ešte nie je ukončený, jeho súčasťou je aj interiérové vybavenie obstarané za zhruba 45.000 eur, ďalej informačno-komunikačné technológie a prístrojové vybavenie. Schválené celkové maximálne výdavky na projekt boli zhruba 717.000 eur. Financovanie ide cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP), spoluúčasť obce je päť percent.



"Okrem toho sme museli z vlastných peňazí zainvestovať do rekonštrukcie lekárne, aby sme ten objekt zachovali ako celok, keďže lekáreň je považovaná za komerčný priestor a bola vyňatá z projektu," priblížil Bela.



Slanecké CIZS bude slúžiť tiež obyvateľom okolitých obcí. Prevádzka gynekologickej ambulancie bude minimálne v rozsahu 20 percent týždenného úväzku, čiže aspoň jeden deň v týždni. Oproti minulosti by sa mali služby rozšíriť aj o ďalší polovičný úväzok lekára pre dospelých.