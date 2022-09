Zdravotné stredisko v Štítniku obnovia za viac ako 680.000 eur

Štítnik 28. septembra – Zdravotné stredisko v Štítniku v okrese Rožňava prejde obnovou za viac ako 680.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.



Obec tento mesiac podpísala zmluvu s firmou Stavex Rožňava. "Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska," uvádza sa v zmluve. Do verejného obstarávania na práce súvisiace s centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) sa zapojili dvaja uchádzači, jeden z nich podmienky súťaže nesplnil.



Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky spolufinancovaná z eurofondov bola vo výške 628.000 eur bez DPH. Po vyhodnotení súťaže je to 568.000 eur bez DPH. Predmetom zákazky sú stavebné práce, ide napríklad o výmenu okien a dverí, zateplenie, dispozičnú zmenu na druhom poschodí a usporiadanie bloku hygienických zariadení či zateplenie strechy.



Verejné obstarávanie na tieto práce vyhlásila obec už koncom minulého roka. Súťaž z administratívnych dôvodov napokon zrušila. Obec plánuje aj ďalšie verejné obstarávania súvisiace s CIZS, zamerané by mali byť napríklad na vybavenie.