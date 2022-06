Zdravotné stredisko v Štítniku plánujú obnoviť

Štítnik 15. júna (TASR) – Zdravotné stredisko v Štítniku v okrese Rožňava by mali obnoviť a modernizovať, obec vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 630.000 eur bez DPH. Spolufinancovaná bude z eurofondov.



Práce majú zahŕňať napríklad zateplenie, realizáciu nového strešného plášťa či výmenu okien a dverí. "Vnútorné stavebné úpravy budú pozostávať z búracích prác a následne z realizácie nových stavebných konštrukcií a infraštruktúry," uvádza sa v oznámení. Na druhom nadzemnom podlaží by malo dôjsť k dispozičnej zmene a novému usporiadaniu bloku hygienických zariadení.



Verejné obstarávanie na tieto práce vyhlásila obec už koncom minulého roka. Ako pre TASR povedal starosta Ladislav Belányi, súťaž z administratívnych dôvodov napokon zrušili. Ponuky tentoraz možno predkladať do 4. júla. "Toto verejné obstarávanie sa týka len stavebných prác, budú ešte ďalšie, pôjde napríklad o vybavenie," dodal.



Čo sa týka rozšírenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, podľa jeho slov by v týchto priestoroch mal po novom ordinovať aj stomatológ.