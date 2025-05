Zdravotne znevýhodnení sa stretnú Pod jednou strechou na Námestí SNP

Banská Bystrica 25. mája (TASR) - Zdravotne znevýhodnení ľudia sa v Banskej Bystrici po tretí raz stretnú na podujatí s názvom Pod jednou strechou. Námestie SNP sa pre nich v stredu (28. 5.) stane pomyselnou strechou, pod ktorou sa so svojimi rodinami a verejnosťou stretnú na jednodňovom podujatí. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Poslednú májovú stredu budú mať záujemcovia možnosť od 10.00 do 18.00 h navštíviť informačné stánky. Zamestnanci orgánov verejnej správy, banskobystrických zariadení sociálnych služieb, neziskových organizácií a ďalších im poskytnú poradenstvo. Priestor dostanú aj spoločnosti, ktoré majú rôzne zdravotnícke a kompenzačné pomôcky.



„Pod jednou strechou je v rámci Slovenska špecifickým podujatím, ktoré vyplynulo z postrehov a sumarizácie aktivít pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica,“ objasnila vedúca odboru sociálnych vecí na mestskom úrade Ivana Kružliaková. Dodala, že ľudia majú málokedy prehľad o tom, kam majú ísť, a ktorú konkrétnu inštitúciu navštíviť.



Cieľom je poskytnúť záujemcom sociálne poradenstvo na jednom mieste a odbremeniť ich od presúvania sa z jedného miesta na druhé. Akciu obohatí kultúrny program. Všetkých návštevníkov podporí aj Banskobystričan, paralympijský medailista Marián Kuřeja. Vystúpia deti zo špeciálnej materskej školy i klienti zo zariadení sociálnych služieb. Členovia centra bezbariérovej komunikácie ukážu na jednoduchých veršoch posunkovú reč. Predstavia aj denný stacionár z Nemeckej. „Vďaka ukážkam Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska si budú môcť návštevníci vyskúšať, aké je to žiť so zrakovým postihnutím,“ pripomenula hovorkyňa s tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.