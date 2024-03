Zdravotne znevýhodnení si zmerajú sily v plávaní v Košiciach

Košice 20. marca (TASR) - Medzinárodné plavecké preteky mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením sa v stredu konajú v Košiciach. Ide už o 13. ročník podujatia, ktoré hostí Stredná odborná škola (SOŠ) priemyselných technológií v mestskej časti Šaca.



"Myšlienkou plaveckých pretekov je posúvať športovcov - plavcov aj z domovov sociálnych služieb do kvalitných plaveckých súťaží aj s medzinárodnou účasťou a objavovať nové plavecké talenty," informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná. Na jednom mieste sa tak stretávajú zástupcovia z domovov sociálnych služieb so športovými talentmi v plávaní, bývalými členmi úspešnej reprezentácie na Svetových letných hrách Špeciálnych olympiád v Berlíne.



Na pretekoch sa zúčastňujú športovci z celého Slovenska, ako aj zástupcovia z českého Uherského Hradišťa a maďarského mestečka Bélapátfalva.



"Toto podujatie sa teší každým rokom väčšej účasti. Tohto roku počítame s účasťou až 50 plavcov so zdravotným znevýhodnením," uviedla Strojná. Zaujímavosťou plaveckých pretekov je integrovaná štafeta, ktorú pláva vedúci družstva - tréner spoločne s dvoma plavcami so zdravotným znevýhodnením a tiež štafeta zdravotne znevýhodnených v pároch - muž a žena.