Zdravotne znevýhodneným deťom pomôžu v dubnických školách asistenti

Dubnica nad Váhom 7. septembra (TASR) – V piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom nájdu nové pracovné miesta asistenti učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre inkluzívny tím školských psychológov.



Ako informovala vedúca školského úradu dubnickej radnice Mária Balážová, umožní to národný projekt Metodicko-pedagogického centra rezortu školstva, ktorého cieľom je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva.



Nové pracovné miesta pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre inkluzívny tím tvorený školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, vzniknú v materskej škole pri ZŠ s MŠ Pod hájom, v materskej škole pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru, v materskej škole Centrum II, ale aj na ZŠ s MŠ Pod hájom či ZŠ s MŠ Centrum I.



„Som rada, že sa do projektu zapojili aj naše školy a na najbližší školský rok tak vzniknú nové pracovné príležitosti, prostredníctvom ktorých bude deťom umožnené rozvíjať svoje schopnosti spoločne s ostatnými,“ doplnila Balážová.