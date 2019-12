Zdravotní klauni s červenými nosmi potešia cestujúcich vo vlakoch

Leopoldov/Bratislava (TASR) – Na trase Bratislava – Leopoldov a späť budú môcť cestujúci stretnúť vo vlaku v utorok (3. 12.) zdravotných klaunov. Clowndoctors sa zapoja do aktivít medzinárodného Dňa darovania, tzv. Giving Tuesday. Vlak z hlavného mesta s doktormi s červenými nosmi má odchod o 9.18 h a naspäť z Leopoldova vyjde podľa Tomáša Kováča, hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), o 10.39 h.



Okrem toho zdravotní klauni pocestujú aj spojmi z Prešova do Košíc a späť a na trase Žilina – Považská Bystrica. Navštívia choré deti v desiatich nemocničných oddeleniach po celom Slovensku. "Prítomnosť zdravotných klaunov vo vlakoch ZSSK sa stala príjemnou a užitočnou tradíciou. Aktivity občianskeho združenia Červený nos sú zamerané na pomoc ľuďom v neľahkej situácii, či už chorým alebo osamelým, pre ktorých je veľakrát ťažké udržať si optimizmus a dobrú náladu. Preto sa do podobných projektov vždy radi zapojíme," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. "Okrem nemocníc naši klauni často cestujú aj na rôzne workshopy a vzdelávacie semináre, či už tu na Slovensku alebo do medzinárodnej školy humoru vo Viedni. Vzdelávanie a rozvoj sú totiž pre naše poslanie nevyhnutné," priblížil činnosť združenia umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák.