Zdravotní klauni učili deti v martinskej nemocnici akrobaciu aj kúzla

Martin 20. januára (TASR) - Klauni z občianskeho združenia (OZ) Červený Nos Clowndoctors sa minulý týždeň venovali v rámci programu Cirkus Paciento deťom na detskom oddelení Psychiatrickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) Univerzity Komenského (UK) a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM.



Podľa umeleckého riaditeľa OZ Červený Nos Pavla Mihaľáka boli tentoraz zdravotní klauni na rozdiel od pravidelných návštev bez kostýmov a červených nosov. "Ich úlohou nebolo rozosmiať pacientov, ale počas piatich dní ich naučiť cirkusové zručnosti - akrobaciu, kúzla, žonglovanie, využívanie rôznych rekvizít. Vôbec nie je dôležité, koľko sa toho naučia, dôležité je, aby mali deti priestor a boli za hviezdy," vysvetlil Mihaľák.



"Pocit, že niečo dokážu, vytvoria a sú v tom úspešní, je jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré projekt Cirkus Paciento týmto deťom prináša. Pretože mnoho z nich v živote nezažilo uznanie, že niečo dokázali. Pocit, že niekto ich pochváli, akceptuje to, čo vytvorili, je veľmi silný," doplnil Mihaľák s tým, že program vyvrcholil predstavením pred publikom - ich rodinnými príslušníkmi, ostatnými pacientmi aj personálom kliniky.



Na Psychiatrickej klinike sú hospitalizované deti a adolescenti s najzávažnejšími psychiatrickými diagnózami. "S vážnymi depresiami, mániami, bipolárnymi poruchami, psychózami. Na oddelení máme aj veľmi vážne choré deti s autizmom, ktoré majú pridružený celý rad ďalších psychiatrických a telesných problémov," uviedol prednosta kliniky Igor Ondrejka.



"Činnosť, ktorú OZ Červený Nos organizuje v rámci projektu Cirkus Paciento, je veľmi vhodnou rehabilitačnou skupinovo-psychoterapeutickou aktivitou. Má aj prvky dramatoterapie – veľmi špecifickej formy rehabilitácie a prispieva k resocializácii našich pacientov. Z doterajších skúseností ich činnosť hodnotím veľmi pozitívne. Spestruje to naše denné aktivity," doplnil prednosta Psychiatrickej kliniky.



S programom Cirkus Paciento prichádza OZ Červený Nos do martinskej nemocnice opakovane. "Vždy sa stretáva s veľkým úspechom zo strany pacientov, ich rodiny aj personálu Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM. Projekt Cirkus Paciento tento rok oslavuje už 10. výročie vzniku," uzavrela Marčeková.