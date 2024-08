Zdravotní klauni z celého Slovenska sa vzdelávali vo Vrátnej

Terchová 28. augusta (TASR) - Spoločné vzdelávanie a vzájomná výmena skúseností boli náplňou minulotýždňového stretnutia profesionálnych zdravotných klaunov z celého Slovenska vo Vrátnej doline. Tohtoročné Národné stretnutie Červeného nosa sa nieslo v duchu 20. narodenín organizácie. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská zo združenia Červený nos.



Prednášku o fungovaní a štruktúre, ale aj o problémoch a víziách nášho zdravotného systému s dôrazom na detské nemocnice pripravil pre zdravotných klaunov riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Peter Bartoň. "Zdravotní klauni sú už trvalou súčasťou detských nemocníc a detských oddelení a dnes si už neviem predstaviť, že by tam neboli," skonštatoval Bartoň. Práve v NÚDCH sa príbeh Červeného nosa pred 20 rokmi začal a dodnes je jeho najväčším partnerom.



Ďalšou nemenej dôležitou témou bol liečebný proces na detských psychiatrických oddeleniach. Detských pacientov so psychiatrickými diagnózami pribúda, a aj preto zdravotní klauni už viac ako rok intenzívne rozvíjajú a implementujú projekt zameraný na komunikáciu a priblíženie sa týmto pacientom. "Náš nový prístup už prináša výsledky v podobe lepšej a otvorenejšej reakcie detí, personálu, ale aj dobrého pocitu z klauniády pre nás klaunov," uviedla zdravotná klaunka Ľubica Šulíková, ktorá projekt zastrešuje.



Umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák upozornil na zvyšujúcu sa úroveň klaunského umenia v nemocniciach. "Dôležitý je výber nových klaunov, ktorý prebieha formou troj- až štvorkolového výberového workshopu. Už o pár dní vyhlásime výberové konanie na nových klaunov, najmä na posilnenie východoslovenského tímu," oznámil Mihaľák.



Podmienkou pre účasť vo výberovom konaní je vek od 23 do 45 rokov a dobrý zdravotný stav. Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor.