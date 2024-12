Zdravotníci evidujú v Bratislavskom kraji nárast hepatitídy typu A

Bratislava 19. decembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava eviduje v Bratislavskom kraji nárast výskytu hepatitídy typu A. V decembri úrad doposiaľ zaznamenal 24 prípadov tohto ochorenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová.



"Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20- až 24-ročných osôb. Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja," priblížila. Celkovo úrad za tento rok eviduje k 19. decembru 73 prípadov ochorení.



RÚVZ pripomína, že najúčinnejším a najbezpečnejším opatrením pre obyvateľov zostáva očkovanie. V rámci prevencie apeluje na dodržiavanie osobnej hygieny, a to najmä v predškolských a školských zariadeniach. "To znamená dôkladne si umývať ruky vždy po použití toalety a pred každým jedlom teplou vodou a následne osušenie rúk jednorazovými papierovými utierkami," doplnil úrad.



Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.