Zdravotníci môžu umiestniť deti do MŠ Dukelská v Považskej Bystrici

Považská Bystrica 16. mája (TASR) - Opatrovateľské zariadenie pre deti zdravotníkov otvorilo na začiatku mája aj mesto Považská Bystrica. V priestoroch Materskej školy (MŠ) Dukelská, ktorá sídli vedľa nemocnice, vytvorilo v štyroch triedach priestor pre 24 detí.



O vytvorení zariadenia pre deti pracovníkov Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici rozhodol podľa primátora mesta Karola Janasa krízový štáb. "Otvorenie takéhoto zariadenia bolo nevyhnutné. Nemôžeme si dovoliť, aby nemocnica mala z dôvodu OČR kľúčových zamestnancov doma," zdôraznil považskobystrický primátor.



"V dvoch triedach sme mali deti od troch do desiatich rokov a starali sa o ne štyri učiteľky. V zariadení dbáme na zvýšenú dezinfekciu. Robili sme ju pred nástupom detí, vykonávame ju priebežne a hlavne, keď odídu domov, aby na ďalší deň bolo všetko opäť čisté. Rovnako sme vydezinfikovali aj všetko telovýchovné náradie v školskej záhrade," skonštatovala riaditeľka MŠ Dukelská Oľga Balušíková.



Možnosť umiestniť deti do MŠ využila aj primárka neurologického oddelenia NsP v Považskej Bystrici Slavomíra Pučeková. "Viem, že o moje deti je postarané, nemusím sa báť, že nestihnem svoju prácu. Teraz, keď už sa z pôvodných opatrení poľavilo a je treba opäť vyšetrovať, musím byť plne k dispozícii nielen na oddelení, ale aj v ambulancii päť dní v týždni. Je to obrovská pomoc, výpadok pracovníkov bol veľký," doplnila Pučeková.



Opatrovateľské zariadenie pre deti zdravotníkov je otvorené od pondelka do piatka od šiestej do 16. hodiny, pričom stravu zabezpečia kuchárky z MŠ Dukelská. "Prioritne je určené zdravotníkom, no túto službu môžu využiť aj zamestnanci záchranných zložiek prvého kontaktu," dodal považskobystrický primátor.