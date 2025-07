Zdravotníci nemocnice sa zapojili do zamestnaneckej kvapky krvi

Zvolen 25. júla (TASR) - V nemocnici vo Zvolene sa uskutočnila zamestnanecká kvapka krvi. V rámci pilotného odberu tohto druhu darovali krv zdravotníci i pracovníci nemocnice, spoločne pomôžu takmer 50 pacientov. TASR o tom informovala riaditeľka odboru PR a styku s verejnosťou Agel SK Nancy Závodská.



Impulzom k zamestnaneckej kvapke krvi bola výzva urgentného príjmu zvolenskej nemocnice, ktorého personál stojí ako prvý pri pacientoch v akútnych a život ohrozujúcich stavoch. „Každá kvapka krvi môže niekomu zachrániť život. My na urgentnom príjme vieme, aké dôležité je mať krv k dispozícii včas, preto sme sa rozhodli aktívne pomôcť a prispieť vlastnou kvapkou,“ uviedla vedúca sestra urgentného príjmu Katarína Liptáková.



Do pilotného odberu vo zvolenskej nemocnici sa zapojili zdravotníci i nezdravotnícki zamestnanci. Celkovo v rámci akcie krv darovalo 16 záujemcov, do krvnej banky pribudlo viac ako sedem litrov krvi. Jedna krvná konzerva pritom dokáže pomôcť až v troch prípadoch ohrozenia života, krv zamestnancov zvolenskej nemocnice tak môže pomôcť takmer 50 pacientom.



Letné mesiace spravidla prinášajú viac úrazov, ale tiež výrazný pokles darcov krvi. „Podľa štatistík klesajú zásoby krvi v tomto období až o 20 až 30 percent, jej spotreba však neklesá, ale dokonca stúpa. Každý darca je preto doslova hrdinom,“ skonštatovala Závodská.