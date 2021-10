Zdravotníci siete ProCare a Svet zdravia sa očkujú proti chrípke

Galanta 20. októbra (TASR) - Tridsať zariadení siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia sa zapája do projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) s názvom Chránime našich pacientov, ktorý apeluje na zodpovedný prístup zdravotníckych pracovníkov. Ich zamestnanci sa v priebehu tohto týždňa plánujú priamo na pracovisku organizovane zaočkovať proti chrípke. V stredu tak urobili v Galante.



Tohtoročná chrípková sezóna bude podľa odborníkov nepredvídateľná. „Vzhľadom na pandemickú únavu ľudí nemôžeme očakávať prísne dodržiavanie opatrení - ROR a vzhľadom na relatívne nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne predpokladáme, že populácia bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia, čo môže mať za následok vznik epidémií,“ konštatovala prezidentka SEVS Zuzana Krištúfková.



Cieľom akcie je zvýšiť počet zaočkovaných zdravotníkov, motivovať ostatných kolegov a prispieť tak k ochrane ich zdravia a obmedzeniu cirkulácie vírusu chrípky v zdravotníckych zariadeniach. „Zdravotníci by mali byť zodpovední a ísť príkladom. Patria do špecifickej rizikovej skupiny, pracujú vo vysokorizikovom prostredí a často s rizikovými pacientmi. Neočkovaní zdravotníci majú tri- až štyrikrát vyššie riziko infikovania sa chrípkou ako neočkovaný, zdravý dospelý človek,“ uviedol medicínsky riaditeľ siete Martin Šimo.