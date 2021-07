Zdravotníci trebišovskej nemocnice očkujú ľudí priamo v obciach

Trebišov 29. júla (TASR) - Očkovať proti ochoreniu COVID-19 v teréne v jednotlivých obciach začali tento týždeň aj zdravotníci trebišovskej nemocnice. Informovala o tom vo štvrtok za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



V utorok (27. 7.) zdravotníci očkovali v štyroch najvzdialenejších obciach Trebišovského okresu, a to v obci Biel, Malý Horeš, Rad a Malé Trakany, ktorá leží pri hranici s Maďarskom a Ukrajinou. Spolu zaočkovali 99 ľudí a precestovali takmer 170 kilometrov. V stredu (28. 7.) očkovali v obciach Streda nad Bodrogom a Slovenské Nové Mesto, keď najazdili viac ako 70 kilometrov a zaočkovali 90 ľudí.



„Zareagovali sme na výzvu rezortu zdravotníctva a v rámci iniciatívy Bezpečný región v našich nemocniciach vytvorili mobilné vakcinačné tímy, ktoré od minulého týždňa vyrážajú do jednotlivých obcí a očkujú verejnosť. Jeden mobilný očkovací tím dokáže za jeden deň pomôcť desiatkam ľudí predísť ťažkému priebehu ochorenia COVID-19, ich hospitalizácii v nemocnici, a tak aj naše tímy lekárov a sestier odbremeniť od náporu ťažko chorých COVID pacientov,“ uviedol medicínsky riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Martin Šimo. Snahou je tak v čo najkratšom čase a v čo najvyššej frekvencii navštíviť čo najviac obcí.



Zdravotníci vyrážajú do regiónov po dopyte jednotlivých obcí. Tie nahlasujú predbežný záujem občanov, ale ľudia sa môžu prísť zaočkovať aj bez oznámenia vopred. Proces očkovania je zjednodušený, keďže sa využíva jednodávková vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.