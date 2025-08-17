< sekcia Regióny
Zdravotníci v Leviciach na urgente ošetrili za 4 roky 85.000 pacientov
Autor TASR
Levice 17. augusta (TASR) - Zdravotníci na urgentnom príjme v Nemocnici Agel v Leviciach ošetrili za štyri roky fungovania viac než 85.000 pacientov. Urgentný príjem sa tak stal od svojho otvorenia v roku 2021 kľúčovým bodom prvej pomoci v najväčšom okrese na Slovensku, informoval riaditeľ nemocnice Ján Belanský.
Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú na urgentný príjem, patria bolesti na hrudníku, poruchy vedomia, intoxikácie, akútne psychózy, cievne mozgové príhody, epilepsie, bolesti brucha, perforácie čriev, abscesy, bolesti kĺbov a cudzie telesá v tráviacom trakte, popáleniny a úrazy.
V letných mesiacoch nemocnica zaznamenáva zvýšený počet pacientov, najmä starších ľudí s mozgovými príhodami, dehydratáciou či so srdcovými problémami, ktorí sú často privážaní záchrannou službou. Počas prázdnin sa zvyšuje aj počet detských úrazov, vznikajúcich najmä pri vode, športových aktivitách či rekreácii.
Skúsenosti z prvých rokov fungovania urgentného príjmu ukázali významné skrátenie času ošetrenia pacienta v porovnaní s obdobím pred jeho spustením. Na druhej strane však nemocnica registruje nárast počtu ošetrených pacientov aj počas pracovných hodín. „Ide najmä o prípady, keď pacient nevyžaduje urgentné ošetrenie a nie je v život ohrozujúcej situácii, teda by mohol vyriešiť svoj zdravotný problém na niektorej z obvodných alebo odborných ambulancií,“ zhodnotil Belanský.
Levický urgentný príjem disponuje komplexným rádiodiagnostickým pracoviskom. Zabezpečuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť v odboroch úrazová chirurgia, všeobecná chirurgia, interná medicína a neurológia. V samostatných ambulantných priestoroch nemocnica poskytuje urgentnú starostlivosť aj v odboroch gynekológia a pôrodníctvo, pričom prevádzkuje ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých aj deti.
