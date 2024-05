Zdravotníci: V okrese Zvolen sa počet respiračných ochorení znížil

Zvolen 30. mája (TASR) - V okrese Zvolen sa v 21. týždni tohto roka znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) takmer o 21 percent. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 60 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.



Celkovo lekári hlásili 539 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v 21. kalendárnom týždni tohto roka 33. "Je to šesť percent z počtu všetkých ARO," objasňuje RÚVZ. Priebeh ochorení bol komplikovaný u šiestich osôb, čo predstavuje jedno percento zo všetkých akútnych respiračných ochorení. Hlásené boli zápaly dutín. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí od šesť do 14 rokov. Výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni neprerušili a vo Zvolenskom okrese neevidujú ani prípad ochorenia COVID-19.



V okrese Detva sa v 21. týždni roka 2024 zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení takmer o 13 percent. Ochorenia hlásilo 20 percent lekárov pre deti a dorast a 13 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 94 akútnych respiračných ochorení. Chrípke podobné ochorenia v 21. kalendárnom týždni tohto roka v okrese neboli. Priebeh ochorení bol komplikovaný u dvoch ľudí, boli to zápaly stredného ucha. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Výchovno-vzdelávací proces v okrese neprerušili a evidujú jeden prípad ochorenia COVID-19.